Krönung von König Charles III. Was kostet Großbritanniens Monarchie?

Bei diesem Geld handelt es sich nicht um Steuereinnahmen als solche. Stattdessen erhält der Monarch 25 Prozent der Gewinne des Crown Estates – also jenes profitorientierten Unternehmens, das die Krongüter verwaltet und an ihnen verdient. Der Crown Estate ist einer der größten Immobilienbesitzer Großbritanniens. Dem Unternehmen gehören allein in Londons West End Immobilien im Wert von rund acht Milliarden Pfund. Hinzu kommen riesige Ländereien mit Wäldern und landwirtschaftlichen Nutzflächen, Shoppingcenter und Gewerbeparks. Das vielleicht eigenartigste Eigentum: der britische Festlandsockel. Betreiber von Windparks, die innerhalb der 12-Meilen-Zone (also bis zu 22 Kilometer von der Küste entfernt) Windkraftanlagen aufstellen, müssen Pacht an den Crown Estate zahlen.