Künftige US-Finanzministerin: Janet Yellen: Staat muss in der Krise „groß handeln“

Die designierte US-Finanzministerin Janet Yellen sieht ein beherztes Vorgehen des Staates als notwendig zur Überwindung der Coronavirus-Pandemie. Sie wie auch der zukünftige Präsident Joe Biden seien sich zwar der Schuldenlast bewusst, erklärt die ehemalige Notenbank-Chefin in vorab veröffentlichten Bemerkungen für eine Anhörung im Kongress am Dienstag. „Angesichts der historisch niedrigen Zinsen ist allerdings genau jetzt das Klügste was wir tun können: groß zu handeln.“