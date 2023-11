Künstliche Intelligenz: 18 Länder schließen Abkommen zum Schutz vor KI-Missbrauch

Die USA, Deutschland und 16 weitere Länder haben am Sonntag (Ortszeit) das offenbar erste detaillierte internationale Abkommen zum Schutz vor dem Missbrauch von künstlicher Intelligenz vorgestellt. In dem 20-seitigen Dokument kamen die 18 Länder überein, dass Unternehmen, die KI entwerfen und nutzen, diese so entwickeln und einsetzen müssen, dass Kunden und die breite Öffentlichkeit vor Missbrauch geschützt sind.