Künstliche Intelligenz Wie ChatGPT den Technikkrieg zwischen China und den USA befeuert

In jedem Fall sind die Unternehmen, die in Chinas Technologiebranche tätig sind, daran gewöhnt mit Einschränkungen von oben zurechtzukommen. „Alle diese Unternehmen sind sehr erfahren im Umgang mit staatlichen Vorschriften und Zensurauflagen für ihre Produkte“, konstatiert Webster. „Es ist also sicherlich eine zusätzliche Hürde, aber eine, die ihnen vertraut ist.“ Peking wird KI wahrscheinlich auch einsetzen, um Propaganda zu produzieren, prognostiziert Scharre. „Sie ist im Grunde genommen ein Generator von Fake News und könnte daher eingesetzt werden, um Staatspropaganda oder Desinformation mit einer Geschwindigkeit und in einem Umfang zu erzeugen, wie es mit Menschen nicht möglich wäre.“