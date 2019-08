Küstenwache: Mehr als 300 Migranten in Griechenland angekommen

Athen In der Ägäis haben zwischen Freitag- und Samstagmorgen 322 Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln oder zum griechischen Festland übergesetzt. 64 Migranten wurden am Samstag vor den Inseln Chios und Samothraki aufgegriffen, teilte die Küstenwache mit. Am Vortag waren 258 Migranten aus der Türkei gekommen.