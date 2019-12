Kulturhauptstadt Rijeka Leben nach dem Ende der Industrie-Ära

Im Hafen stehen viele Lagerhallen leer, in den Fabriken ist kein Leben, die fast bankrotte Werft mit ihrem Gewirr an Docks und Kränen halten nur noch Regierungsgarantien über Wasser. Auf dem schroff ansteigenden Gebirge thronen sozialistische Hochhäuser majestätisch über dem Meer. So sieht, auf den ersten Blick, die kroatische Hafenstadt Rijeka aus, die im nächsten Jahr - zusammen mit dem irischen Galway - Europäische Kulturhauptstadt ist.