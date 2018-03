Kurdenmiliz YPG: In Syrien bildet sich eine Allianz gegen Erdogan

Allerdings teilen die syrische Führung sowie die Kurdenmiliz im Norden des Landes schon immer den gemeinsamen Feind Türkei. Die YPG und ihre Mutterorganisation PKK kämpfen in der Türkei schon lange für einen eigenen Staat. Und die syrische Herrscherfamilie Assad hat der Türkei nie verziehen, dass das Nachbarland mit einem Staudamm auf dem Fluss Euphrat den Syrern quasi das Wasser abgedreht hat. Schon in den 1980er- und 1990er-Jahren hat der Vater des syrischen Machthabers, der Ex-Präsident Hafiz al-Assad, der PKK angeboten, sich in seinem Land zu verstecken, um Anschläge in der Türkei zu planen. Die Kader der Organisation hielten sich damals vor allem in derselben Region auf, in die nun das türkische Militär vorrückt.