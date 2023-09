Kurdenregion Todestag der Protestikone: Ausnahmezustand im Iran

16. September 2023 | Quelle: dpa

Der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini löste in Teheran schwere Proteste aus. Bild: Bild: dpa

Mit strengen Sicherheitsvorkehrungen in den Kurdengebieten versucht der iranische Machtapparat neue Straßenproteste am Todestag der Widerstandsikone Jina Mahsa Amini zu verhindern. Augenzeugen berichteten am Freitag, Militäreinheiten und andere Einsatzkräfte seien in Städte rund um Aminis Heimatort Saghes verlegt worden. Auch viele neue Überwachungskameras seien installiert worden. Bewohner der Kurdengebiete sprachen zudem von verstärkten Kontrollen.