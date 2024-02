Kurz vor Präsidentschaftswahl Drohen, werben, taktieren: Das sind die wichtigsten Punkte aus Putins Rede

Große Bühne, große Worte: Zum 19. Mal stellte Wladimir Putin am Donnerstag die entscheidenden politischen Leitlinien für die russische Gesellschaft in seiner Rede zur Lage der Nation vor. Mehr als 1000 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion saßen im Publikum. Zuletzt hatte sich Putin im Februar 2023 in dieser Form an das russische Volk gewandt und dabei die Aussetzung des Atom-Abrüstungsvertrags New Start verkündet. Im ersten Jahr des Ukrainekriegs fiel die Rede aus.