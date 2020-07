Kurzarbeiterprogramm Bald erste EU-Hilfen für Kurzarbeiter in der Coronakrise

Die ersten Hilfen aus Brüssel zur Finanzierung von Kurzarbeit in der Coronakrise sollen in wenigen Wochen fließen. „Die ersten Kredite könnten nach dem Sommer in den Mitgliedsstaaten ankommen“, sagte EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Freitag. Eine erhebliche Zahl von EU-Staaten habe Interesse an den insgesamt 100 Milliarden Euro, die dafür bereitstehen. Dombrovskis sagte aber nicht, welche Staaten das sind.