Kurznachrichtendienst Israel-Inhalte auf X: EU-Kommissar schreibt Brief an Musk

11. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Die EU-Kommission ist besorgt über Desinformationen, die über die Plattform X von Milliardär Elon Musk verbreitet werden könnten. Bild: Bild: dpa

In einem Brief an den Milliardär Elon Musk hat die EU-Kommission den Chef des Kurznachrichtendienstes X (ehemals Twitter) an seine Verpflichtung erinnert, illegale Inhalte im Zusammenhang mit den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel zu löschen.