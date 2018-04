Labour-Partei: Antisemitismus-Vorwürfe gegen britische Labour-Partei nehmen zu

LondonDie britische Labour-Partei und ihr Chef Jeremy Corbyn sehen sich immer massiver Antisemitismus-Vorwürfen ausgesetzt. Einer der größten privaten Unterstützer - David Garrard - ist nun aus der oppositionellen Partei ausgetreten. Er spendete Labour etwa 1,5 Millionen britische Pfund (derzeit etwa 1,7 Millionen Euro) in den vergangenen 15 Jahren. Die Parteiführung habe nicht angemessen auf „die offenkundigsten Handlungen des Antisemitismus“ reagiert, begründete Garrard seinen Austritt am Sonntag in der Zeitung „The Observer“. Er habe daher keine Verbindung mehr zu Labour.