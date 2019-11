Labour-Wahlprogramm Corbyn will 100 Milliarden Euro mehr ausgeben

Großbritannien wählt am 12. Dezember ein neues Parlament. Das Land ist angesichts des geplanten Brexit tief gespalten. Umfragen zufolge führen die Konservativen unter Premierminister Boris Johnson - nach der jüngsten Erhebung von Ipsos 16 Prozentpunkte. Johnson hat zugesagt, den Brexit am 31. Januar über die Bühne zu bringen. Labour-Chef Corbyn will ein neues Brexit-Abkommen aushandeln und es der Bevölkerung in einem Referendum vorlegen - mit der Option, in der EU zu bleiben. Auch aus den eigenen Reihen wird ihm vorgeworfen, beim Brexit keine klare Linie zu verfolgen.