Länderpartnerschaft: China will strategische Zusammenarbeit mit Russland im Westpazifik ausbauen

China will mit den ersten gemeinsamen Patrouillen mit Russland im westlichen Pazifik die umfassende strategische Partnerschaft der beiden Länder in der neuen Ära ausbauen. Dies teilte das chinesische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Ziel der Übungen sei die Verbesserung der gemeinsamen Fähigkeiten und die gemeinsame Aufrechterhaltung der internationalen und strategischen Stabilität, hieß es auf der Webseite des Ministeriums. Die Übungen seien Teil der alljährlichen Zusammenarbeit der beiden Nationen und richteten sich nicht gegen Dritte.