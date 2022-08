Länger arbeiten in Japan Warum viele Japaner freiwillig bis zum Lebensende arbeiten

Das neue Gesetz gibt den Arbeitgebern verschiedene Optionen. Wenn ein festangestellter Mitarbeiter sich wünscht, dass er jenseits der Rentengrenze von 65 bleiben will, dann kann das Unternehmen diesen Wunsch nicht ablehnen. Aber es darf solche Beschäftigten auf einen anderen Arbeitsplatz im selben Unternehmen, in einer Tochtergesellschaft oder in einem mitfinanzierten Start-up versetzen oder eine Tätigkeit als Berater verlangen. In vielen Fällen werden Arbeitnehmer – so wie bei Nojima – an ihrer alten Stelle bleiben, damit das Unternehmen das erworbene Können dort weiter nutzen kann. Bei Bedarf kann der Arbeitgeber diese Personen jedoch flexibler einsetzen als reguläre Beschäftigte.