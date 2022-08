Länger arbeiten in Japan Warum viele Japaner freiwillig bis zum Lebensende arbeiten

Wenn Emiko Kumagai in ihrer Arbeitsuniform in einem Elektronikgeschäft in Kawaguchi nördlich von Tokio die Regale einräumt, deutet wenig darauf hin, dass sie bald 81 Jahre alt wird. Sie trägt die kurz geschnittenen Haare schwarz gefärbt, hat kaum Falten im Gesicht und bückt sich ohne Mühe. Seit 15 Jahren arbeitet sie in dieser Filiale des Elektronikhändlers Nojima, derzeit an vier Tagen in der Woche immer noch jeweils viereinhalb Stunden.