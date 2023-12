„Wir wachten durch die Explosionen auf und wussten, der Alptraum ist zurückgekehrt, von dem wir hofften, dass er vorbei ist”, sagte Marsuk, der aus dem Norden floh und in einem Flüchtlingslager im Süden lebt. „Die Kinder, Frauen und Männer in Gaza sind verängstigt. Sie können sich nirgendwo in Sicherheit bringen und haben nur sehr wenig zum Überleben. Sie leben inmitten von Krankheit, Zerstörung und Tod. Das ist inakzeptabel”, so der Chef des UN-Nothilfefonds, Martin Griffiths. „Was können wir tun, wenn wir nichts in der Hand haben? Wir können die Hamas nicht aufhalten, und wir können auch Israel nicht aufhalten. Was hier geschieht, ist Wahnsinn”, sagte Marsuk.