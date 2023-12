Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird alle zehn Minuten ein Kind oder ein Jugendlicher in Gaza getötet. „Die Situation verschlechtert sich von Stunde zu Stunde”, berichtete ein WHO-Vertreter aus Rafah an der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten. Er sprach über eine Videoverbindung mit Reportern in Genf.