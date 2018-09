Land schadet sich selbst Spaniens Geschäft mit dubiosen Uni-Titeln brummt

Rivera hat damit nicht nur eine Schlacht zwischen den politischen Lagern begonnen, die Sánchez zum Rücktritt zwingen könnte, sondern befeuert ein leidliches Thema in Spanien, das schon einige politische Opfer forderte: Korruption an spanischen Unis. Die 1,5 Millionen eingeschriebenen Studenten in Spanien fragen sich angesichts der Skandale, was ihre akademische Karriere noch wert ist. „Fast 90 Prozent aller Doktorarbeiten in Spanien werden mit „cum laude“ abgeschlossen. Das ist nicht seriös“, beklagt Donato Fernández, ehemaliger Professor für Wirtschaft an der Autonomen Universität in Madrid.