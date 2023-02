Landesgrenze: Spanien nach Einsatz gegen Schmuggler in der Kritik Gibraltars

Nach einem Zwischenfall bei einem Einsatz spanischer Zollbeamter in Gibraltar hat das britische Überseegebiet schwere Vorwürfe gegen die Regierung in Madrid erhoben. „Die Beweise rund um den Vorfall zeigen eine eklatante Verletzung der britischen Souveränität und möglicherweise den ernstesten und gefährlichsten Zwischenfall seit vielen Jahren“, sagte der Regierungschef von Gibraltar, Fabian Picardo, am Freitag.