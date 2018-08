Landwirtschaft: Dänemarks Agrarsektor erwartet wegen Dürre Verluste von 1,1 Milliarden Euro

Auch in vielen anderen Ländern in Europa sorgte der heiße Sommer mit Hitze und Trockenheit für Ernteausfälle. Die Bauern in Deutschland etwa sollen wegen der Dürre vom Bund bis zu 170 Millionen Euro an Unterstützung erhalten. „Insgesamt soll den Landwirten mit 340 Millionen Euro geholfen werden“, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin. Durch die Dürre seien nach Angaben der Länder rund 10.000 Betriebe existenziell gefährdet. Als Voraussetzung für die Hilfen erklärte Klöckner den nationalen Notstand, also ein Wetterereignis von nationalem Ausmaß.