Landwirtschaft: EU gewährt Bauern wegen Dürre finanzielle Unterstützung

Angesichts erhöhter Trockenheit bekommen Landwirte in Europa finanzielle Erleichterungen zugesprochen. Die EU-Staaten hätten für die entsprechenden Vorschläge vom Juli grünes Licht gegeben, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Einen Teil der ursprünglich für Dezember vorgesehenen Fördergelder könnten Landwirtschaftsbetriebe dadurch bereits Mitte Oktober erhalten. Dies gelte sowohl für die Direktzahlungen an die Betriebe als auch für die Fördergelder zur Entwicklung des ländlichen Raums. Außerdem dürfen die Bauern Flächen zum Futteranbau nutzen, die üblicherweise brach liegen.