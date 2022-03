Landwirtschaft Getreidefelder in der Ukraine liegen wegen des Krieges brach

Ein Flughafen in der Nähe des Pawlowytsch-Hofs wurde in den ersten Tagen des Krieges bombardiert. In angrenzenden Feldern liegen jetzt Blindgänger, vor denen Schilder warnen. Die Bauern hier in der nordwestlichen Region Lwiw (Lemberg) nahe der polnischen Grenze, weit entfernt vom Herzen der sogenannten ukrainischen Kornkammer im Süden, wurden nach Angaben des regionalen Landwirtschaftsverbands aufgerufen, alle in Frage kommenden Ackerflächen zu bebauen.

Doch sie werden nicht dieselbe Erntemenge wie in Vorkriegszeiten erreichen. Statt mehr als 80 Millionen Tonnen Getreide wie früher rechne man nun mit mehr als 50 Millionen Tonnen, sagt Verbandschef Ivan Kilgan (im Bild). Vielfach fehle es an Düngemittel. „Wenn die Welt ukrainisches Brot will, muss sie uns damit helfen“, sagt er.

Bild: AP