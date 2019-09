Landwirtschaft und Digitales: Japan und USA schließen neues Handelsabkommen ab

Die USA und Japan haben ein neues Handelsabkommen für die Sektoren Landwirtschaft und Digitales abgeschlossen, um den gegenseitigen Warenaustausch weiter anzukurbeln. Die USA könnten dank niedrigerer oder abgeschaffter Zölle bald zusätzliche Produkte wie Rindfleisch, Mais, Weizen und Wein im Wert von insgesamt sieben Milliarden US-Dollar nach Japan exportieren, sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch bei der Unterzeichnung des Abkommens in New York. Dies sei ein „großer Sieg“ für US-Landwirte, so Trump.