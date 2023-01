Landwirtschaftsminister So will Kasachstan in die Agrar-Lücke stoßen

Welchen Beitrag kann Deutschland zur Entwicklung der kasachischen Landwirtschaft leisten?

Ich habe darüber am Rande der Grünen Woche in Berlin mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir gesprochen. Was wir vor allem brauchen sind bilaterale Kooperationsprojekte in der Landtechnik und bei der Qualifizierung von Arbeitskräften, um insbesondere die Milch- und Pflanzenproduktion erhöhen und eine Verarbeitungsindustrie aufbauen zu können. Denn wegen der Transportschwierigkeiten lohnt es sich beim Export mehr, höherwertige, veredelte Agrarerzeugnisse auszuführen.