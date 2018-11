Larry Kudlow: Trumps-Wirtschaftsberater dämpft Erwartungen an Einigung im Handelsstreit zwischen China und USA

Xi äußerte in chinesischen Staatsmedien die Hoffnung, dass die Volksrepublik und die USA in der Lage sein würden, eine stabile und gesunde Beziehung aufzubauen. Er und Trump hofften, die Handelszusammenarbeit auszuweiten. Er sei auch zu dem Treffen mit Trump am Rande des G20-Gipfels bereit.