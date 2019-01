 Larry Kudlow: US-Wirtschaftsberater weist Bericht über Absage von Gesprächen mit China zurück

WashingtonDie USA halten offiziellen Angaben zufolge fest an den geplanten Handelsgesprächen mit China. Larry Kudlow, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, wies am Dienstag einen Zeitungsbericht zurück, dass die USA ein Vorbereitungstreffen für die Gespräche in der kommenden Woche abgesagt haben sollen.