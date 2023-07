Lateinamerika-EU-Gipfel Warum die deutsche Wirtschaft noch länger auf den Handelsdeal mit Mercosur warten muss

Alle Versuche, Lula milde zu stimmen, sind bisher misslungen. Von der Leyen reiste ebenso wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach Südamerika, haben aber wenig erreicht. Lula will die Beziehungen zu China eher noch vertiefen. Im April reiste er zu einem viel beachteten Staatsbesuch nach Peking, wo er eine Vielzahl von Handelsvereinbarungen unterschrieb. Seine Vertraute, die frühere brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff hat er auf den Chefsessel der neuen Entwicklungsbank der Brics-Staaten gehievt, Sitz ist in China. Bei der Ernennungsfeier von Rousseff stellte Lula die weltweite Vormachtstellung des US-Dollars in Frage. Seine unverhohlen pro-chinesischen Äußerungen kamen für viele in Europa unerwartet.