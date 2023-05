Lateinamerika Regierungskandidat Peña gewinnt Wahl in Paraguay

01. Mai 2023 | Quelle: dpa

Santiago Pena, Präsidentschaftskandidat der Regierungspartei Colorado, spricht in Asuncion. Bild: Bild: dpa

Die Erfolgswelle der Regierungspartei Partido Colorado in Paraguay bleibt ungebrochen. Bei der Präsidentenwahl erreichte Santiago Peña (44) von der konservativen Partei 42,7 Prozent der Stimmen, wie die nationale Wahlbehörde am Montag bekanntgab. Der von mehreren Oppositionsparteien nominierte Abgeordnete Efraín Alegre (60), der in Umfragen etwa gleichauf gelegen hatte, kam auf 27,4 Prozent. Platz drei belegte der als Systemkritiker auftretende Kandidat Payo Cubas (61), alle anderen Bewerber landeten weit abgeschlagen dahinter.