Lateinamerika Rund 250.000 Migranten passierten Darién-Dschungel

01. August 2023 | Quelle: dpa

Ein texanischer Wachmann neben Menschen, die den Rio Grande von Mexiko aus in die USA überquert haben. Bild: Bild: dpa

In nur sieben Monaten haben in diesem Jahr bereits fast eine Viertelmillion Migranten den gefährlichen Darién-Dschungel in Lateinamerika durchquert – und damit mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022.