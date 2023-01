Lateinamerika UN-Menschenrechtschef prüft Lage in Venezuela, trifft Maduro

28. Januar 2023 | Quelle: dpa

Volker Türk (l), UN-Hochkommissar für Menschenrechte, trifft Venezuelas Präsident Nicolas Maduro in Caracas Bild: Bild: dpa

Bei einem Besuch in dem südamerikanischen Krisenstaat Venezuela ist der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, mit Staatschef Nicolás Maduro zusammengetroffen. Der autoritär regierende Maduro bezeichnete die Begegnung in der Hauptstadt Caracas am Freitag (Ortszeit) auf Twitter als „fruchtbares Treffen”. Die Lage in dem Land ist allerdings angespannt.