Laut russischem Außenministerium: Chemiewaffeninspekteure auf dem Weg ins syrische Duma

MoskauChemiewaffenexperten von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen sind nach Angaben des russischen Außenministeriums in die syrische Stadt Duma aufgebrochen. Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa bezeichnete die Verzögerung bei der Reise der OPCW-Experten nach Duma wegen Sicherheitsproblemen in einem Statement am Samstag als „inakzeptabel“. Russland erwarte eine „maximal unvoreingenommene Untersuchung“ der Ereignisse vom 7. April.