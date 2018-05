Leave.EU: Brexit-Kampagne muss Geldstrafe zahlen

LondonDie britische Wahlkommission hat einer der beiden großen Kampagnen beim Brexit-Referendum wegen Verstoßes gegen Finanzregeln eine Geldstrafe in Höhe von 70.000 Pfund auferlegt. Zudem wurde am Freitag die Geschäftsführerin von Leave.EU, Liz Bilney, an die Polizei verwiesen.