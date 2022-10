Lebensmittel: UN: Weltweite Preise für Lebensmittel sinken erneut etwas

Trotz höherer Preise für Getreide und Reis haben sich Lebensmittel weltweit wieder etwas verbilligt. Der globale Preisindex der Vereinten Nationen (UN) sank im September den sechsten Monat in Folge und entfernte sich damit weiter von den Rekordwerten nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, wie die UN-Ernährungsorganisation FAO am Freitag mitteilte.