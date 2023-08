Lebensmittelkrise: Reismangel und steigende Preise treffen die Ärmsten der Welt

Francis Ndege weiß nicht, ob seine Kunden in Afrikas größter Armensiedlung es sich leisten können, weiter Reis von ihm zu kaufen. Der Preis für den Reis, der in Kenia erzeugt wird, ist vor einiger Zeit in die Höhe geschnellt. Düngemittel sind teurer geworden und eine jahrelange Dürre am Horn von Afrika hat die Produktion verringert.