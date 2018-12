Leiter der Haushalts-Behörde Mick Mulvaney wird neuer US-Stabschef

Vergangene Woche hatte der Präsident den baldigen Abgang seines seit mehr als einem Jahr amtierenden Stabschefs Kelly bekanntgegeben. In seinem Tweet dankte Trump Kelly für dessen Dienst und bezeichnete ihn als „großartigen Patrioten“.



Die erste Wahl für dessen Nachfolge war eigentlich Nick Ayers, derzeit Stabschef von Vizepräsident Mike Pence. Doch sagte dieser ab, da es Unstimmigkeiten über die Frage gab, wie lange er im Amt sein würde. Dass Ayers am Ende abwinkte, sorgte selbst unter ranghohen Regierungsmitarbeitern für Verwunderung, hatte seine Ernennung doch als ausgemachte Sache gegolten. Letztlich kündigte Ayers aber seinen Abschied aus dem Weißen Haus an.