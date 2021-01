Letzte Stunden als US-Präsident Trump begnadigt Steve Bannon und weitere Personen

Bannon wird beschuldigt, Tausende Geldgeber betrogen zu haben, die glaubten, ihr Geld würde für die von Trump versprochene Mauer an der mexikanischen Grenze verwendet werden. Tatsächlich zweigte er den Vorwürfen zufolge mehr als eine Million Dollar (800 000 Euro) ab und bezahlte einen Beschäftigten der Kampagne und eigene Aufwendungen. Bannon antwortete am Dienstag (US-Zeit) nicht auf Fragen der Nachrichtenagentur AP. Der frühere Chefstratege Trumps war einst einer der engsten Vertrauten des scheidenden US-Präsidenten und an dessen Wahlsieg 2016 beteiligt, um anschließend Stratege im Weißen Haus zu werden. 2017 wurde Bannon von Trump entlassen.