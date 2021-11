Letzter Tag der Uno-Konferenz in Glasgow So stark würden die Klimaziele Chinas Wirtschaft schaden

Alle scheinen also zu wissen, was zu tun ist und wie hoch die Kosten des Nichtstuns sind. Da klingen Versicherungen in Sachen Klimaschutz ganz wie Nichtregierungsorganisationen. Die Verhandlungsteams in Glasgow sind zu Beginn des letzten Konferenztages noch nicht ganz so weit im Text.



