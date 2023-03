Li Qiang: Chinas neuer Premier macht der Wirtschaft Hoffnung 

Während der Dax am Montag wegen der Krise um die Silicon Valley Bank tief im Minus eröffnete, schlossen die Börsen in Shanghai und Hongkong komfortabel im Plus. Auch in China blickten die Investoren zwar mit Sorge auf die Krise von Teilen des US-Bankensektors. Eine andere Nachricht war ihnen jedoch viel wichtiger: Li Qiang, der neue Ministerpräsident Chinas, trat zum Abschluss des Pekinger Volkskongresses zum ersten Mal vor die Öffentlichkeit.