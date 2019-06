Liberalismus: EU-Ratspräsident Tusk kritisiert Kremlchef Putin

OsakaEU-Ratspräsident Donald Tusk hat kurz vor dem Beginn des G20-Gipfels scharfe Kritik an Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin geübt. Er sei überhaupt nicht einverstanden damit, wenn argumentiert werde, dass der Liberalismus obsolet sei, sagte Tusk am Freitag in der japanischen Stadt Osaka. „Wer immer behauptet, dass die liberale Demokratie überflüssig ist, der behauptet auch, dass Freiheiten überflüssig sind, dass die Rechtsstaatlichkeit überflüssig ist und dass Menschenrechte überflüssig sind.“ Die EU stehe fest hinter der Idee der freiheitlichen Demokratie und werde diese weiter einstimmig und entschlossen verteidigen und fördern.