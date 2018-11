Libyen-Konferenz Italien bringt libysche Rivalen zusammen

Der wichtigste Gegenspieler der international anerkannten Regierung von Fajis al-Sarradsch, der in Ostlibyen herrschende General Chalifa Haftar, nutzte die Konferenz in Palermo zu einer Machtdemonstration. Er kam erst im letzten Augenblick am Montagabend nach Palermo, ließ sich zu Beginn der Konferenz mit Conte ablichten, blieb dann aber dem Abendessen fern und nahm am Dienstag nur an Gesprächen am Rande teil. Dort traf er sich allerdings mit Al-Sarradsch, dem er vor den Kameras die Hand schüttelte.