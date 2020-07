Libyen-Konflikt: Türkischer Außenminister erhebt schwere Vorwürfe gegen Frankreich

Die Spannungen zwischen beiden Nato-Partnern hatten sich vor allem im Libyen-Krieg verschärft, in dem Ankara die Regierung in Tripolis unterstützt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Montag Vorwürfe einer Unterstützung Haftars zurückgewiesen und die Türkei beschuldigt, am stärksten gegen das von der UN verhängte Waffenembargo zu verstoßen. Der türkische Außenminister rechtfertigte dies nun damit, dass sein Land die legitime Regierung Libyens unterstütze.