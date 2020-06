Libyen-Krise: Frankreich unterstützt Haftar in Libyen nicht

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, dass sein Land den abtrünnigen libyschen General Chalifa Haftar unterstützt. Dies sei nicht der Fall, sagte Macron am Montag nach einem gemeinsamen Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel in Meseberg. Deutschland und Frankreich seien viel mehr an Stabilität in dem nordafrikanischen Land interessiert und hätten daran in den vergangenen Jahren zusammen gearbeitet. Haftar habe seine Militäroffensive im April 2019 in „absoluter Nichtübereinstimmung mit Frankreich“ begonnen.