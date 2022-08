Libyen: Schwerste Kämpfe seit zwei Jahren in Tripolis

In Libyens Hauptstadt Tripolis ist der Konflikt zwischen zwei rivalisierenden politischen Gruppierungen in die schwersten Kämpfen seit zwei Jahren umgeschlagen. Laut dem Gesundheitsministerium wurden dabei am Samstag zwölf Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. In Libyen ringen der in Tripolis residierende Ministerpräsident Abdulhamid al-Dbeibah und der vom Parlament zum Regierungschef ernannte Fathi Baschagha um die Macht.