Libyen, Syrien, Iran Merkel trifft Putin zu Gesprächen über internationale Konflikte

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin kommen am Samstag zu einem Gespräch über die Bürgerkriege in Syrien und Libyen sowie den Iran-Konflikt zusammen. Begleitet wird Merkel bei dem Arbeitsbesuch im Kreml von Außenminister Heiko Maas. Nach dem Treffen in Moskau ist eine Pressekonferenz mit Merkel und Putin geplant. „Um die Krisen in unserer Nachbarschaft zu entschärfen, brauchen wir das Gespräch mit Russland“, sagte Maas den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.