Lieferengpässe in den USA Die Vereinigten Staaten des Mangels

Doch in den vergangenen Monaten hat sich die Lage als Folge von Dürren in Mexiko und an der amerikanischen Westküste noch einmal verschlimmert. Die Situation sei „außer Kontrolle“, so Huy Fong in einem Brief an Vertriebspartner. Die Sriracha-Produktion müsse pausieren. „Versprechen Sie Ihren Kunden das Produkt nicht, wenn Sie es nicht vorrätig haben“, warnte das Unternehmen weiter. Man hoffe auf den Herbst, um die Probleme in den Griff zu bekommen.



Zwar zeigt die Erfahrung der vergangenen Monate, dass sich die Lieferkettenschwierigkeiten durchaus wieder auflösen können. Doch Schwierigkeiten bleiben. Im vergangenen Jahr etwa schoss der Holzpreis in die Höhe und bremste so die amerikanische Bauindustrie aus. Zeitweise waren die Future-Preise um 375 Prozent gestiegen, bevor sie sich wieder nach unten bewegten. Doch auch heute, mehr als ein Jahr nach dem Höhepunkt, liegen die Durchschnittspreise noch über dem Vor-Covid-Niveau.