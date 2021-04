Lieferketten : Chips und Pharmawirkstoffe: EU will weniger Zuliefer-Abhängigkeit von China

Die Europäische Union (EU) will ihre Abhängigkeit in wichtigen Wirtschaftsbereichen von chinesischen und anderen ausländischen Zulieferern reduzieren. Das sieht ein neuer Plan für die EU-Industriestrategie vor, wie aus einem Entwurf hervorgeht, in den Reuters am Freitag Einsicht hatte. Darin werden sechs besonders bedeutsame Sektoren genannt. Neben Halbleitern sind dies Rohstoffe, Pharmawirkstoffe, Batterien, Wasserstoff und Cloud-Technologien. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und Binnenmarktkommissar Thierry Breton werden das Papier am Mittwoch vorlegen. Die Neufassung der Strategie erfolgte unter dem Eindruck der Coronakrise, die zu Engpässen in Lieferketten führte.