Lieferketten: Geschlossene Tankstellen und leere Regale: Großbritannien sucht verzweifelt Lkw-Fahrer

Am Vortag hatte der Ölkonzern BP erklärt, einige seiner 1200 britischen Tankstellen schließen zu müssen, da es an Truckern für den Transport von Benzin und Diesel mangele. An Tankstellen in London und in Kent bildeten sich am Freitag Schlangen vor den Zapfsäulen, weil Autofahrer Engpässe befürchteten.