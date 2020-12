Lieferkettenprobleme Pfizer kann nur halb so viele Impfstoffe liefern wie geplant

04. Dezember 2020

Pizer hat Probleme bei der Impfstofflieferung. Bild: imago images Bild:

Der Pharmakonzern Pfizer und die Mainzer Firma Biotech hofften, noch in diesem Jahr 100 Millionen Dosen ihres Corona-Impfstoffs ausliefern. Doch es werden nur halb so viele, was anscheinend auch an Verzögerungen beim Ausbau der Lieferkette liegt.