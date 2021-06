Lina Khan: Tech-Kritikerin wird offenbar Vorsitzende von US-Wettbewerbsbehörde FTC

Die US-Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde FTC soll einem Insider zufolge in Zukunft von einer Kritikerin großer Technologie-Konzerne geleitet werden. Präsident Joe Biden werde Lina Khan als neue Vorsitzende auswählen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von einer in den Vorgang eingeweihten Person.